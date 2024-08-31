تعرف على موعد عرض فيلم "مقسوم" على منصة شاهد الرقمية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منصة «شاهد»، عن موعد عرض فيلم «مقسوم» بطولة الفنانة ليلى علوي، وشيرين رضا بعد طرحه في السينمات منذ 7 أشهر، حيث من المقرر طرح العمل يوم 19 سبتمبر المقبل.

أبطال فيلم “مقسوم”

والعمل من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، وهاجر السراج، التي تجسد خلاله شخصية ابنة شيرين رضا، ويعد فيلم مقسوم أول تعاون فني يجمع بين ليلى علوي وشيرين رضا، حيث لم يلتقيا في أي أعمال فنية من قبل، وأغنية فيلم مقسوم من غناء نانسي عجرم، وحملت اسم قلبي يا محتاس، ومن كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد.

قصة فيلم مقسوم

ويتناول العمل قصة 3 مطربات معتزلات كانت لهن فرقة موسيقية في فترة التسعينيات، ويتجدد اللقاء بينهن بعد مرور 30 عاما، وتقررن العودة للنشاط الفني، ولكن تمر حياتهن بالعديد من الأزمات، وتغني ليلى علوي خلال الفيلم، بعد غيابها عن تقديم الأغاني بالسينما، منذ أن غنت في أفلام قبضة الهلالي، سمع هس، ويا مهلبية يا، في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.