نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم حبسه.. عصام صاصا يواصل تصدر التريند بـ "الدنيا قاسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل الأزمة الصعبة الذي يمر بها مطرب المهرجانات عصام صاصا، يواصل الفنان تصدر التريند بعد طرحه مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم “الدنيا قاسية” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بالرغم من وجوده بداخل السجن بتهمة تعاطي المخدرات وقتل شاب.

وأصبحت الأغنية ضمن قائمة الأكثر استماع عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحصدت 3 مليون و200 ألف مشاهدة عبره، وأصبحت تريند رقم 1، عبر موقع الفيديوهات الشهير.

ظهر مغني المهرجانات عصام صاصا، يوم الخميس الماضي، في محكمة زينهم ببدلة السجن وبالكلبشات، وذلك لتنفيذ حكم حبس سابق عليه في قضية القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات، وارتدى البدلة الزرقاء لتنفيذه حكم الحكم لمدة 6 أشهر فى القضية الثانية المتهم فيها بالقتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات.

تورط عصام صاصا

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يواجه صاصا اتهامات جديدة بالتزوير، بالاشتراك مع شقيقه، في محرر رسمي يتعلق بشهر عقاري، وقد كشفت التحريات عن تورط صاصا وشقيقه ومحمود الجوهري في ارتكاب هذه الجريمة.

من جانبه، حاول دفاع عصام صاصا التقليل من حجم التهم الموجهة لموكله، مشيرا إلى وجود فاعل آخر لم يتم تضمينه في الأوراق المقدمة للقضاء، وأكد الدفاع أنه سيعرض هذا الفاعل على المحكمة خلال الجلسات المقبلة.

جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت القضية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد ومعارض لعصام صاصا، ففي حين يرى البعض أن الفنان يجب أن يعاقب على أفعاله، يرى آخرون أن القضاء يجب أن يأخذ في الاعتبار ظروفه الاجتماعية والاقتصادية.