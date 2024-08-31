نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب 7 سنوات.. يوسف الشريف يعود بـ "ديربي الموت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد غياب دام لأكثر من سبع سنوات، يعود الفنان يوسف الشريف إلى السينما من خلال فيلم بعنوان "ديربي الموت" يتعاون فيه مع المخرج أحمد نادر جلال، وتدور قصة الفليم حول منافسة رياضية مشوقة تكتشف خلالها شخصيات متعددة خيوطًا مظلمة وجرائم غامضة، في إطار من الإثارة والتشويق.

ومن المقرر أن يتولى المخرج أحمد نادر جلال العملية الإخراجية لـ فيلم ديربي الموت بطولة الفنان يوسف الشريف، ويجري صناع العمل إنهاء التحضيرات النهائية واختيار فريق التمثيل، من أجل دخول بلاتوهات التصوير نهاية العام الجاري، ويتم تصوير مشاهده في مدينة الرياض بالسعودية، وفي مصر، وإحدى الدول العربية، بتكلفة إنتاجية ضخمة.

أخر أعمال يوسف الشريف



والجدير بالذكر آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل كوفيد 25، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



وضم مسلسل كوفيد 25 كلا من: أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، راندا البحيري، محمد مرزبان، أميرة العايدي، عصام السقا، عماد رشاد، وغيرهم.