خاص - والدة چان رامز تكشف كواليس ظهوره في "عمر أفندي".. وتؤكد: "عايز يمثل مع تامر حسني وياسمين عبد العزيز"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت والدة جان رامز تفاصيل ترشيحه في مسلسل " عمر أفندي" لافتة إلى أن شركة الإنتاج هي من تواصلت معهم بشأن مشاركته في العمل.



وتحدثت في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني عن تفاصيل ملابس شخصيته بالعمل وتعاونه مع النجم أحمد حاتم وميمي جمال قائلة:' الملابس طبعا الاستايلست هي اللي كانت مسئولة عنها طبعا، وأحمد حاتم كان دائما بيهزر مع جان وجان بيحبه جدا هو والأستاذة ميمي جمال ولما عرف أنه هيمثل قدامها فرح جدا وهي شخصية جميلة ومتواضعة.

وأشارت إلى أن چان بشكل عام يحب الارتجال في المشاهد لكنه يرجع إلى المخرج والممثل الذي أمامه في المقام الأول.

والدة چان رامز:' چان يتمنى التمثيل أمام تامر حسني وياسمين عبد العزيز

كما كشفت والدة چان عن أمنيته في الوقوف أمام هؤلاء النجوم:' أحمد عز، كريم عبد العزيز، ياسمين عبد العزيز، تامر حسني، كريم محمود عبد العزيز.

قصة العمل

يتناول المسلسل قصة غير تقليدية تجمع بين الخيال والواقع، حيث تدور الأحداث بين الحاضر وعالم الأربعينيات، في رحلة عبر الزمن يقوم بها البطل عبر سرداب غامض في منزل والده، هذه القصة الفريدة صممت لتجذب الجمهور وتبقيهم في حالة ترقب دائم، خاصة أن الأحداث يصعب التنبؤ بها.

أبطال العمل

ويضم مسلسل عمر أفندي عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.