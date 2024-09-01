نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل مشاركة روجينا في دراما رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت الفنانة روجينا التحضير لمسلسلها الجديد الذي سيكون من إخراج مي ممدوح، ويعرض في 30 حلقة وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.



آخر أعمال روجينا الدرامية



ويذكر أن آخر أعمال مسلسل سر إلهي، تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وشارك في العمل أحمد سلامة، مراد مكرم، أحمد مجدي، مي سليم، رنا رئيس، نهى عابدين، دنيا سامي، محسن منصور، رشا مهدي، أحمد بدير، مريم أشرف زكي، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله، ودارت الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي حول ناصرة التي تدخل في العديد من الأزمات بعد اتهامها بالسرقة.



آخر أعمال روجينا السينمائية



والجدير بالذكر أن آخر أعمال روجينا فيلم مربع برمودا، تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وشارك في العمل مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل، هنا شيحة، محمد ثروت، محمد جمعة، عايدة رياض، محمد العمروسي، وآخرين.