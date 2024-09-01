نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويزو: مشوفتش مخرج زي محمد سامي في الدراما في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة ويزو خلال تصريحات تلفزيونية عن أبرز المخرجين الذي تتمنى العمل معهم، وعن رأيها بالدراما والكوميديا وغيرها من الأمور.

وقالت:" مشوفتش مخرج زي محمد سامي في الدراما، وأتمنى إني اشتغل معاه، بيودي الممثل في حته تانية، وكان مطلع إدوارد في مسلسل البرنس بشكل مختلف، وشفت بعد رمضان مسلسل نعمة الأفوكاتو مسلسل حلو ومي عمر شاطرة، ومحمد سامي بيخرج من الممثل حاجات مش منطقية أكيد بيقعد يقولهم كلام يشحنهم".



وأضافت:" نفسي أعمل دراما، وأثبت لنفسي أني بعرف أمثل لدرجة أن وصل معايا الموضوع إني بحس أن الكوميدي أسهل، بس اكتشفت أنه صعب، أنك تبقى قاعد قدام 1200 متفرج وتضحكهم صعب جدًا ومش أي حد يعمل كده، بس الدراما بتوصل لقلب الناس خصوصًا المصريين بيحبوا الدراما أوي".



آخر أعمال ويزو

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ويزو فيلم اللعب مع العيال، بطولة الفنان محمد إمام، تدور أحداث فيلم اللعب مع العيال، في إطار كوميدي، حول مدرس التاريخ علام، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية؛ فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان، وشارك في بطولة العمل كل من الفنانة أسماء جلال، باسم سمرة، مصطفى غريب، وفاء السيد، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.