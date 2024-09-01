بعد طرحها بساعات قليلة.. الجمهور يشيد بأغنية "عسل حياتي" لـ شيرين

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة شيرين مساء أمس أحدث أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل اسم "عسل حياتي"، وتعد أغنية "عسل حياتي" هي الأغنية الخامسة من ألبومها الجديد وسرعان ما انتشرت الأغنية ولقت إشادات واسعة من الجمهور وكثرت عليها نسبة المشاهدات والمشاركات عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

وأغنية "عسل حياتي" لـ شيرين هي من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع: النابلسي.

ماذا قال الجمهور عن أغنية "عسل حياتي" لـ شيرين ؟

والجدير بالذكر أنه قد لقت الأغنية إشادات واسعة من الجمهور من الوهلة الأولي التي طرحت فيها، ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز تعليقات الجمهور على أغنية "عسل حياتي" لـ شيرين ومنها:-

(فى ايه بجد ايه ياشيرين دا انتى جاية تعملى فينا ايه ايه التحفة دى والجمال والاحساس دا مش ممكن بجد انتى راجعة مش بقوة بس انتى جاية عاملة زلزال لمشاعرنا مش ممكن، ارجوكى اوعى توقفى غناء وفن وإحساس، مفيش غير شيرين عبد الوهاب واحدة بس فالعالم كله، عظمة على عظمة على عظمة ياشيرى، ايه الأغنية الروعة دي، عايزين أغنية كل يوم، شيرين احساسك رهيب....) وغيرها الكثير من التعليقات.

كلمات أغنية "عسل حياتي" لـ شيرين

الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى

حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها

وسيبت نفسي ليك وليها

الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى

حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها

وسيبت نفسي ليك وليها

مريت معاك بكل شيء

عانيت.. بيك اعتنيت

حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر

مريت معاك بكل شيء

عانيت.. بيك اعتنيت

حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر

أنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى

لحد آخر لحظة ولآخر نفس

اتنفسه في حضنك

وتبقى أنت الونس

وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل

يا عسل حياتي كلها

وأنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى

لحد آخر لحظة ولآخر نفس

اتنفسه في حضنك

وتبقى أنت الونس

وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل

يا عسل حياتي كلها

رغم المشاكل والمصاعب

والمتاعب والظروف

أنت الجميل في كل حالة

واستحالة العين تشوف زيك

ولا أتخيل حياتي وأنت مش فيها

ده أنا بحس أنك حتة مني

بحس أن أنت أنا

وأنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى

لحد آخر لحظة ولآخر نفس

اتنفسه في حضنك

وتبقى أنت الونس

وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل

يا عسل حياتي كلها