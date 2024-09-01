نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد مهران ينضم لقائمة أبطال مسلسل "جوبا" لـ ميرفت أمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضم الفنان محمد مهران لقائمة أبطال مسلسل جوبا، بطولة ميرفت أمين وإخراج محمد النقلي والذي تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي.

ومن المقرر، أن يبدأ تصوير المشاهد خلال الأيام القليلة القادمة، ويضم العمل عدد كبير من النجوم منهم ريم البارودي، ومحمود عبد المغني، وفراس سعيد.



آخر أعمال محمد مهران



والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد مهران في الدراما مسلسل وبينا معاد، الجزء الثاني تأليف وإخراج هاني كمال وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان وآخرين.

و مسلسل المداح 3، بطولة حمادة هلال تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج وشارك فيه كل من هبة مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد رياض، دنيا عبد العزيز، محمد عز، لوسي، خالد زكي، أحمد ماهر وآخرين