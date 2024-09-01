نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض فيلم "مستر إكس" وفيلم "المطاريد" عبر منصة شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد منصة شاهد الرقمية لطرح اجدد الأفلام خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث أعلنت عن طرحها فيلمين جُدد خلال سبتمبر الجاري وهم فيلم "مستر إكس" للفنان أحمد فهمي وفيلم "المطاريد" للفنان أحمد حاتم.

ومن المقرر عرض فيلم "مستر إكس" عبر منصة شاهد يوم 5 سبتمبر، وعرض فيلم "المطاريد" يوم 12 سبتمبر الجاري.

تفاصيل فيلم "مستر إكس"

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأس أس، ورحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أكرم حسني وعمرو يوسف وريم مصطفى ومي عمر وبيج رامي ومجدي عبدالغني، وقصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وتدور قصة فيلم "مستر إكس" في إطار لايت كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال أحمد فهمي الذي يؤسس شركة يسعى من خلالها للتفريق بين الأزواج، الأمر الذي يسبب له أزمات كثيرة.

بوستر فيلم مستر إكس

تفاصيل فيلم "المطاريد"

تدور قصة فيلم "المطاريد" في إطار كوميدي حول شخصية " صلاح " الذي يجسدها الفنان أحمد حاتم، وتدور الأحداث حول عودة " صلاح " من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

بوستر فيلم المطاريد

ويشارك في بطولة فيلم “ المطاريد” أيضًا كل من إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولي، وتألیف صلاح الجھیني وعزت أمین، منتج منفذ محمد نّصار،وإخراج یاسر سامي