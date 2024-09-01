نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات إيناس الدغيدي التليفزيونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي خلال تصريحات التلفزيونية عن رأيها بظاهرة التحرش، وعن أعمالها الفنية، وغيرها من الأمور.

وقالت : "أنا مش عارفة يعني إيه التحرش، التحرش السبب فيه الست، بحمل الست المسئولية لما أقول أنا حد اتحرش بيا هيتحرش بيا ليه؟ لو هو مريض هياخد بالقلم ومش هيكمل، في ستات بيلعبوا لعبة ويقولوا تحرش أنا مش مع أن التحرش بيجي من الراجل الست في جزء من تصرفاتها تخلي الراجل يتحرش بيها".

وأضافت:" لا أحاسب نفسي بفكرة الحلال والحرام و دائما أحب طرح الأفكار والموضوعات المقتنعة بها".

وتابعت :" "مفكرتش في الحرام كتير، مش حطاه تارجت بتاع حياتي لأني لو فكرت في الحرام مكنتش عملت حاجة في حياتي".

وأشارت : "في نظر الناس نسبة الحرام في حياتي ممكن تكون أكبر بكتير من اللي عملته، لأن أفكاري وجرأتي صدرت انطباع غير شخصيتي، أنا مش بشرب خمرة ولا سجاير وفي علاقاتي دايما مظبوطة مناسبة ليا سنا وعقلا مروحش أعمل علاقة خايبة ولا غبية ولا من تحت الترابيزة ممكن ناس تشوفها حرام لكن أنا بشوفها عادية، في حاجات كتير أنا مش بحاسب روحي بالحلال والحرام".

إيناس الدغيدي تكشف عن الأفكار التي دائما تقولها وتطرحها في أعمالها



وواصلت :"أفكاري ظلمتني وقدرتني، دلوقتي قدرتني لأن اللي بيتعمل أكتر بكتير من اللي قولته زمان، لكن زمان أفكاري ظلمتني".