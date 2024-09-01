نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راجعين ليكم.. علي حجار يكشف عن موعد مسرحية "مش روميو وجوليت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان علي الحجار على صفحته الشخصية على "إنستجرام" عن موعد عرض مسرحية "مش روميو وجوليت" مجددًا في الموسم المسرحي الشتوي المقبل.

ونشر علي الحجار صورة من كواليس المسرحية ، وعلق عليها قائلا: "إمبارح فى ختام الموسم الصيفي لمسرحية مش روميو وجوليت دقق في صورة كل واحد علشان تشوف المحبة وفرحة النجاح الكبير في وشوش الكل، راجعين لكم بإذن الله يوم 26 سبتمبر مع بداية الموسم المسرحي الشتوي".

أبطال مسرحية مش روميو وجوليت

وضمت المسرحية مجموعة من النجوم أبرزهم، علي الحجار ورانيا فريد شوقي وميدو عادل وإخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد وموسيقى وألحان أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعلان، جرافيك محمد عبد الرازق، إعداد عصام السيد ومحمد السوري، ملابس علا جودةـ مي كمال، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل، مساعدا الإخراج حمدي حسن، ومحمود خليل، مخرج منفذ صفوت حجازي، وإخراج عصام السيد.