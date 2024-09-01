نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة..عرض مسلسل حالة خاصة على شبكة قنوات CBC في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت شبكة قنوات CBC عرض مسلسل حالة خاصة لطه دسوقي لأول مرة بعد نجاحه عندما تم عرضه من خلال المنصات.



ونشر طه دسوقي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة بمواعيد العرض معلقًا:"مسلسل حالة خاصة يعرض لأول مرة على التلفزيون ابتداء من غدا على CBC وCBC drama ".

مواعيد عرض المسلسل

يعرض يوميا من السبت إلى الأربعاء على cbc الساعة 8 مساءً والإعادة 3 صباحا و1 صباحا كما يعرض على CBC drama الساعة 11 مساء على أن تكون الإعادة 9 صباحا و4 مساء.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة



تدور قصة مسلسل "حالة خاصة" حوّل شاب مصاب بالتوحد، واسمه نديم أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له، التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل "حالة خاصة"



ويعد "حالة خاصة "مكون من 10 حلقات يناقش من خلاله قضية التوحد وهو من بطولة طه دسوقي ويعد العمل أول بطولة مطلقة له ويشاركه بطولة المسلسل النجمة غادة عادل،حسن أبو الروس وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.