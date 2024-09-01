محمد حلاوة يشارك جمهوره بصورة رومانسية مع ريهام حجاج

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر رجل الأعمال محمد حلاوة صورة جديدة له مع زوجته الفنانة ريهام حجاج عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، حيث ظهرا في الصورة وهما يستمتعان بعطلتهما الصيفية على الشاطئ.

في الصورة، ظهرت ريهام حجاج وهي جالسة على كرسي، بينما يقف خلفها زوجها محمد حلاوة،وعلق حلاوة على الصورة باللغة الإنجليزية قائلًا: "رورو.. ربنا يحفظك".

ريهام حجاج ترد على الانتقادات لمسلسل "صدفة"

وفي سياق آخر، تحدثت ريهام حجاج عن الانتقادات التي وُجهت إلى مسلسلها الأخير "صدفة"، الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل خلال برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، قالت ريهام إن شخصية "صدفة" التي جسدتها في المسلسل كانت شخصية غير تقليدية، حيث إنها تعاني من اضطرابات نفسية ولا تنتمي للشخصيات السائدة في المجتمع.

حالة الجدل حول شخصية "صدفة"

وأعربت ريهام عن سعادتها بحالة الجدل التي أثارها المسلسل، موضحة أن شخصية "صدفة" هي نتاج تربية غير سليمة، مما أدى إلى اضطرابات نفسية وانحرافات في التفكير وردود الأفعال. وأضافت: "المسلسل يحمل رسالة مهمة للغاية حول دور الآباء في تربية أبنائهم".

تعاون مثمر مع المؤلف أيمن سلامة

وأشارت ريهام إلى أن العمل مع المؤلف أيمن سلامة كان ممتعًا للغاية، حيث تشكلت بينهما كيمياء فنية، خاصة بعد تعاونهما في عدة أعمال سابقة مثل "جميلة"، "يوتيرن"، و"لما كنا صغيرين".

وأكدت أن المسلسل يقدم فكرًا مختلفًا ويجمع بين الكوميديا والتشويق، مما جعلها تتحمس لتجسيد دور "صدفة" والاستمتاع بمشاهدها مع الفنان خالد الصاوي.

أبطال مسلسل "صدفة" وطاقم العمل

يُذكر أن مسلسل "صدفة" هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي، وتجسد فيه ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ. ويشاركها البطولة كل من خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، ورحاب الجمل.

العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وهو التعاون الرابع بين ريهام والمؤلف.