نجوى فؤاد: صوت تامر حسني بيعجبني أكتر من عمرو دياب

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة نجوى فؤاد، إن الرقص الشرقي فن وموجود من أيام الفراعنة، وذلك ردًا على تصريحات الإعلامي تامر أمين والذي قال إن الرقص ليس فنًا، معقبة: "الرقص الشرقي فن غصب عنك".





نجوى فؤاد تتحدث عن تامر حسني

كما أبدت الفنانة نجوى فؤاد، رأيها في المطرب تامر حسني، خلال برنامج "تابوو" الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس عبر فضائية "دجلة"، قائلة إنها تحب صوته للغاية فهو نجم الجيل ويستحق ما وصله له من نجاحات، كما أن صوته يعجبها عن المطرب عمرو دياب.



أما عن رأيها في محمد رمضان وهل يستحق الأجر الذي يتقاضاه عن أعماله الفنية؟ فقالت نجوى فؤاد: "لا يستحق أن يأخذ 40 مليون جنيه، ولكن من وجهة نظري يستحق فقط 5 ملايين جنيه، ولو أتعرض عليا أمثل معاه ولا مع محمد إمام هختار أمثل مع الأخير لأني بحبه وبحب تمثيله.



كما قارنت نجوى فؤاد بين الراقصتين دينا وفيفي عبده، مشيدة بإلتزام فيفي بالزي التقليدي، على عكس دينا.



