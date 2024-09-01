نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجم الأبرز بلا منازع.. الراديو البرازيلي يقدم عرضا تاريخيًا لمسيرة عمرو دياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خصص برنامج Kalimba المتخصص في الموسيقى الإفريقية على راديو Câmara البرازيلي حلقة مدتها ساعة للهضبة عمرو دياب بعنوان "السوبر ستار المصري عمرو دياب".

تضمنت الحلقة عرضًا تاريخيًا لمسيرة عمرو دياب، وتم خلالها تشغيل مجموعة من أغانيه مثل "يا طريق"، "تملي معاك"، "وحشتيني"، "ولا على باله"، "الله على حبك أنت"، "يا أجمل عيون"، "أول كل حاجة"، "وياه"، "مدي إيدك"، "قلبي اتمناه"، و"حلوة الأيام".

العرض أشار إلى أن عمرو دياب هو النجم الأبرز في مصر وأهم نجوم البوب المصري، وتم استعراض تاريخه في إصدار ألبوم جديد كل عام، وأغانيه التي تتنوع بين العاطفية والوطنية، بالإضافة إلى مشاركاته في الحملات الإعلانية والأفلام.

وتحدثت الحلقة أيضًا عن بعض أنواع الموسيقى التي تميز بها الهضبة خلال مسيرته، ومنها الـ Romantic Pop، و R'n'B، و Dance، و Techno.

كما تطرقت الحلقة إلى نشأته في بورسعيد، وعمل والده في قناة السويس، ودراسته للموسيقى في أكاديمية الفنون.

وتم الإشارة إلى بداية مشواره الفني بألبومه الأول "يا طريق" عام 1983، والنجاحات المتتالية التي حققها منذ ذلك الحين والتي كان لها صدى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخصص فيها راديو برازيلي حلقة عن عمرو دياب، حيث خصص راديو CBN البرازيلي حلقة الصيف الماضي عن عمرو دياب بعنوان "مصر وموسيقى البحر المتوسط لعمرو دياب" في برنامج Sala de Música.

من ناحية أخرى، أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا أسطوريا يوم 10 أغسطس الماضي هو الأضخم ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين على مسرح "يو أرينا".

وبدأ عمرو دياب حفله بأغنية "يا أنا يا لأ" وسط هتافات كبيرة من الجمهور فور صعوده للمسرح وغنى مجموعة متنوعة من أعماله وهي: "بحبه و دا لو اتساب، ووياه، وراجع ويتعلموا، وقمرين، ونور العين، والعالم الله، وليلي نهاري، ويا قمر، ويدق الباب، وهي عاملة ايه، وكان طيب، وايام و بنعيشها، وهتدلع".

ويستعد عمرو دياب، لإحياء حفل في "موسم الكويت" في 24 أكتوبر المقبل، بـ "الأرينا كويت"، وهو واحد من أكبر المسارح المجهزة في الكويت.