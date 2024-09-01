تدشين الموسم الرابع لفعاليات صيف بلدنا



القاهرة - محمد ابراهيم - اختتمت أمس السبت، فعاليات صيف بلدنا في موسمه الرابع، الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بدءا من 26 يوليو الماضي، وذلك في إطار البرامج الصيفية لوزارة الثقافة.

استعراضات فرقة بني سويف للفنون الشعبية في رأس البر



وشهدت منطقة اللسان برأس البر في اليوم الختامي عرضا فنيا لفرقة بني سويف للفنون الشعبية، تدريب وائل عيد، قدمت خلاله الفرقة عروضها الفلكلورية منها "فرح فلاحى، صعيدي، التوبة"، إلى جانب رقصة التنورة.

عروض فرقة بورسعيد للآلات الشعبية



كما شاركت فرقة بورسعيد للآلات الشعبية عروضها المستوحاة من الفلكلور البورسعيدي على أنغام السمسمية منها "اه يا لالالي، صيادين، طازة وعال يا أم الخلول، الضمة البورسعيدي، عيونك يا مصر".

فقرات فرقة دمياط للاستعراض والدراما الحركية



وقدمت فرقة دمياط للاستعراض والدراما الحركية، تدريب كريم خليل، عددا كبيرا من الفقرات الاستعراضية منها "أرض الشرق، شر وخير، الأقصر بلدنا، حبوهم، راجعين، الفيس بوك، زومبي، صباح الخير، على دمياط، ضفاير، العرس، أبريق الشاي، شبر ونص، سنوحى، محظوظة بأصحابي".

أداء فرقة المنصورة للموسيقى العربية على المسرح الروماني



وعلى المسرح الروماني بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة، قدمت فرقة المنصورة للموسيقى العربية، عددا من أغاني الزمن الجميل منها "على اللى جرى، عيون القلب، حارة السقايين، بتونس بيك، مستنياك وبعيد عنك، ألف ليلة وليلة، نسم علينا الهوى، عنابى، سواح، جانا الهوى".

إضافات أخرى من الفرق الفنية



كما قدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية مجموعة من عروضها الفنية من الفلكلور الصعيدي منها "الفلاحي، الصعيدي، الطبول". وقدمت فرقة بورسعيد للآلات الشعبية مجموعة من فقراتها الفنية منها "الصيادين، أم الخلول، آه يا لالالى، البمبوطية".

الأنشطة المصاحبة والمعرض الفني



وأتيحت إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة، إضافة إلى ورشة الرسم على الوجه مع الفنانة هند الشناوي.

جهود فرع ثقافة دمياط والإشراف الثقافي



فعاليات "صيف بلدنا 4" بدمياط قدمها فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة عمرو فرج.