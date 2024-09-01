قصور الثقافة تكرّم ٧٠ موهبة أدبية في ختام أنشطة نادي الكتابة الإبداعية بمركز طنطا الثقافي



القاهرة - محمد ابراهيم - شهد المركز الثقافي بطنطا حفلًا فنيًا في ختام أنشطة نادي الكتابة الإبداعية التي أقيمت خلال الإجازة الصيفية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والبرامج الصيفية لوزارة الثقافة.

بدأ الحفل بافتتاح معرض لنتاج ورش الكتابة الإبداعية، والذي ضم ما يقرب من ١٠٠ عمل أدبي شمل الرواية والقصة القصيرة وشعر العامية والفصحى والمقال الأدبي والمذكرات الشخصية، بحضور عدد من المبدعين والنقاد والإعلاميين بالغربية.

عرض سكتش مسرحي وأداء فني مميز



توالت فقرات الحفل بعرض سكتش مسرحي بعنوان "مولانا" من تأليف وأشعار وتمثيل مواهب نادي الكتابة بالمركز، وإشراف وإخراج الشاعر محمد سامي. كما شاركت دار الرعاية الاجتماعية للأطفال بلا مأوى بعروض فنية متنوعة، تخللها فقرات شعرية ألقاها الموهبة جودي كركور والدكتورة هاجر الصواف.

تكريم المشاركين والموهوبين



أقيمت الفعاليات ضمن برامج فرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش. واختتم الحفل بتكريم المشاركين والموهوبين من خلال توزيع شهادات تقدير والتقاط الصور التذكارية، بالإضافة إلى تكريم الشاعر محمد سامي على جهده المبذول في رعاية المواهب الأدبية بنادي الكتابة الإبداعية.

ورش متنوعة لنادي الكتابة الإبداعية



ويُشار إلى أن نادي الكتابة الإبداعية بالمركز قدم ورشًا متنوعة لرواد النادي، منها ورشة الخط العربي والتعليق الصوتي وقواعد كتابة اللغة العربية وتنمية مهارات الإلقاء للأطفال والشباب، بالإضافة إلى تنمية مواردهم البشرية.