نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب وفاة.. أمير شاهين يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أمير شاهين محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن المؤلف عمرو محمود ياسين، وفاة اللواء مصطفى جاب الله غازي والد زوجة أمير شاهين، والمنتج أحمد عبد العاطي.

سبب تصدر امير شاهين التريند

وتصدر امير شاهين التريند بسبب وفاة حماة، أعلن شقيق الفنانة إلهام شاهين وفاة والد زوجته منه جاب الله من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك، كتب معلقا:'انا لله وانا اليه راجعون

توفي إلى رحمه الله حماية العزيز والد زوجتي اللواء اركان حرب / مصطفي جاب الله أرجو الدعاء بالرحمه والمغفره.

وفاة والد زوجة أمير شاهين

نشر المؤلف عمرو محمود ياسين، منشورا على حسابة الخاص بـ فيسبوك قائلًا: أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى إخوتي وأصدقائي الأعزاء، المنتج أحمد عبد العاطي والفنان أمير شاهين، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، اللواء مصطفى جاب الله غازي، حماهما الكريم، كما أعزي الأعزاء ماجد ومها ومنة ومحمود جاب الله، في وفاة والدهم الغالي، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

آخر أعمال أمير شاهين

وكانت أعمال الفنان أمير شاهين هي مشاركته في بطولة مسلسل«ألفريدو» مع النجمة إلهام شاهين والذي نال إعجاب المشاهدين وحقق صدى واسعًا لمناقشته قضية إنسانية، وشارك في بطولة ألفريدو أحمد فهمي واما، روان الغابة،مسلسل “بين السما والأرض ” والعمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا، وشارك في بطولته:هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى وامير شاهين، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.

من هو الفنان أمير شاهين؟

ولد امير شاهين في 1 ديسيمبر 1977م، هو شقيق الفنانة إلهام شاهين، شارك في العديد من الأعمال في طفولته منها «السجينتان، آه يا بلد آه»، استمرت مسيرته الفنية وشارك في عدد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعماله «شباب على الهواء، امرأة في ورطة، مسك الليل».