بسبب مفاوضات اهل الضحايا.. عباس أبو الحسن يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان عباس ابو الحسن محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب إنه يخوض حاليا مفاوضات مع اسرتي ضحيتي حادث دهسهما أعلى المحور المركزي بأكتوبر (المصابة والمتوفاة).

سبب تصدر عباس ابو الحسن التريند

تطورت قضية دهس الفنان عباس أبو الحسن لسيدتين، فيما تبرز أنباء عن احتمال التصالح بين الأطراف المعنية، وهذا التطور الجديد قد يحمل في طياته نهاية غير متوقعة لقضية أثارت الكثير من الجدل.

آخر تطورات قضية دهس عباس أبو الحسن لسيدتين

تلوح بوادر التصالح بعدما تعهد الفنان بتكفل علاج السيدة المصابة ودفع الدية لأسرة المتوفاة، وذلك قبل وقوفه أمام محكمة جنح الشيخ زايد في 23 سبتمبر المقبل، وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل أبو الحسن بكفالة 10 آلاف جنيه، ما زاد من ترقب الأوساط القانونية والشعبية لما ستؤول إليه هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا.

من هو الفنان عباس أبو الحسن؟

ولد عباس أبو الحسن 1 أغسطس 1964م وظهر في ساحة الفن في فيلم مافيا بدور زعيم العصابة بعد ذلك عمل في مجال السيناريو ليقدم أول سيناريو له في فيلم إبراهيم الأبيض بطولة الفنان أحمد السقا وذلك بصحبة المخرج مروان حميد حامد، أول عل فني له كان في فيلم «حسن وعزيزة قضية أمن دولة» بطولة النجمة يسرا، كتب مسلسل «آسيا» بطولة الفنانة منى زكي وإخراج محمد بكير.

آخر أعمال عباس أبو الحسن

وكان آخر أعمال الفنان عباس أبو الحسن هو فيلم «شقو»، الذي تم عرضه ضمن موسم عيد الفطر السينمائي، ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: محمد ممدوح، عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل، يسرا، عباس أبو الحسن، وغيرهم، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وتدور أحداثه في إطار أكشن حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة، وتصدر فيلم شقو تريند مؤشرات البحث منذ طرحه في دور العرض السينمائية بسبب قصته المثيرة والمشوقة التي جذبت أنظار الجمهور.