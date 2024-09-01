نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هانى شاكر: سعيد بتجربة الغناء باللهجة اللبنانية وأتمنى الكثير من المهرجانات الغنائية طوال العام(خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان القدير هانى شاكر، فى تصريحات خاصة للفجر الفني، عن سعادته العارمة فى مشاركته فى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء قائلًا: "أنا سعيد جدًا بالمشاركة في مهرجان القلعة كل عام، وأشعر بالفرح عندما ألتقي بالجمهور الرائع الذي يدعمني وأشكر الله على حبهم وأتمنى أن أكون قادرًا على تقديم أداء يرضيهم".

هاني شاكر

و استطرد حديثه “في حفلاتي، أحاول دائمًا تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني القديمة والجديدة لتلبية أذواق جميع الحضور، خاصةً أن هناك أعمارًا مختلفة بين الجمهور. اليوم، سأقدم أغاني جديدة لأول مرة في مهرجان القلعة مثل 'دعوة فرح' التي لم أغنها من قبل في هذه المناسبة”

مشيرً “أود أيضًا أن أستمع إلى طلبات الجمهور، وسأبذل قصارى جهدي لتلبية طلباتهم قدر الإمكان للأسف، لا أملك القدرة على تنظيم حفلات بشكل متواصل في الأوبرا، ولكنني أتمنى أن تكثر حفلات الأوبرا في المستقبل. على الرغم من تنوع الجمهور في مصر، نحتاج إلى المزيد من المهرجانات مثل مهرجان الأوبرا والقلعة، حيث أن مهرجانات أخرى مثل أضواء المدينة لم تعد موجودة”

أمل أن تستمر مهرجانات الأوبرا والقلعة في جذب النجوم من العالم العربي ومصر، وأتمنى أن يكون لدينا المزيد من المهرجانات مثل مهرجان العلمين طوال العام، وليس فقط في الصيف.

وكشف أغنيتها الجديده باللهجة اللبنانية “ بالنسبة للبنان، فقد استقبلت الأمور هناك بشكل رائع، وأنا سعيد بهذا التفاعل”.