نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتصار تحصد جائزة الإبداع والتميز بمهرجان همسة للآداب والفنون فى دورته الــ 12 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنانه « إنتصار » وجائزة الإبداع والتميز عن دورها بمسلسل " أعلى نسبة مشاهدة" لجنة تحكيم ضمن تكريمات المهرجان في دورته الــ 12،جاء ذلك بعد اجتماع لجنة التحيكم الخاصة بالمهرجان.



كما أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للأدب والفنون برئاسة الكاتب فتحى الحصرى عن إستفتاء مهرجان همسة الدورة الــ 12 تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما الرمضانية، تكريم الفنانة وفاء عامر، الفنان محمد على رزق، الفنان إياد نصار، الفنان أحمد بدير، الفنان أحمد رزق،كمال أبو ريه، محمد محمود.



وقال الحصرى شارك فى الاستفتاء معظم من عملوا بمسلسلات هذا العام الكوميدى والدرامى، وعدد الاصوات التى شاركت فى اختيار الفائزين.



وأضاف الحصري لم يكن يحق لأى مشارك بالتصويت أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد فى كل تصنيف.

وبعد اجتماع لجنة التحكيم المخرج احمد صقر، الفنان طارق الدسوقى، الفنانة ميرنا وليد، المخرج المسرحى حسام الدين صلاح، الاعلامي سمير فقيه، الناقد عماد يسرى، أعلنت عن النتائج الرسمية للمهرجان.

مهرجان همسة



جدير بالذكر ان الدورة الــ 12 تقام يوم السادس من شهر سبتمبر الجاري بمتحف الحضارة.