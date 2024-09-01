دور كانت تتمنى ويزو تقديمه.. تعرف عليه

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ويزو خلال بودكاست بالمايك والقلم، الذي يقدمه عبدالعزيز أحمد، على يوتيوب، عن الدور الذي كانت تتمنى تقديمه في مسيرتها الفنية.

دور كانت تتمني ويزو تقديمه

وقالت ويزو: أحب فيلمي شروق وغروب وشفيقة القبطية، وكان نفسي أعمل دور هند رستم في فيلم باب الحديد، وكنت سأتعامل مع يوسف شاهين، وأنا أعشق ثنائية هند رستم وفريد شوقي.

ويزو تكشف عن سبب اختيار أسماء أبنائها إسماعيل ومسك

سبق، كشفت الفنانة ويزو عن السبب الرئيسي وراء اختيار أسماء أبنائها إسماعيل ومسك، قالت: سميت ابني اسماعيل بسبب إني حلمت إن جوزي مديني سلسلة مكتوب عليها إسماعيل موضحة: سميته على اسم سيدنا إسماعيل عشان اللي عرفته إن الولاد ليهم نصيب من اسمهم في الدنيا وأنا نفسي يبقى بار بيا في المجتمع المخيف اللي احنا عايشين فيه وأنا مش هعيشله عمري كله، لأن أنا أم رخمة وصعبة ولو حاطط رجله بقوله نزلها وحتى لو طفل صغير.

أحدث أعمال ويزو

ومن ناحية أخرى، يُعرض حاليًا لـ ويزو في السينمات فيلم اللعب مع العيال، والذي يجمعها بـ محمد إمام، وتجسد خلال الأحداث شخصية زوجة إمام التي يتزوجها بالإجبار، وذلك في إطار أكشن كوميدي تشويقي، العمل من بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، مصطفى غريب، وسليمان عيد، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة وإنتاج هشام عبدالخالق وآلاء لاشين.

اخر اعمال ويزو

وكان اخر اعمال ويزو هو مسلسل إكس لانس، لـ محمد سعد، يشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

وايضا شاركت في فيلم “ ويزو سكول ”، والفيلم يشاركها البطولة فيه سامى مغاورى وإسراء عبد الفتاح وتأليف مصطفى السبكى وإخراج هانى رجب وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول مجموعة من الشباب الذين يتعرضوا إلى عديد من الأزمات فى حياتهم، وكان قد تم تصويره منذ عدة سنوات، ولم يعرض في السينمات المصرية، واقتصر عرضه علي عدد من سينمات دول الخليج فقط.