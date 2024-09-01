مروة ناجي تفتتح مهرجان "هي الفنون" بحفل أوركسترالي لأم كلثوم.. 26 سبتمبر

القاهرة - محمد ابراهيم - تنطلق فعاليات مهرجان هي الفنون She Arts الدولي مساء الخميس 26 سبتمبر، في حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، بحفل المطربة مروة ناجي.

تفاصيل مهرجان هي الفنون



ويعود المهرجان النسوي الأشهر في مصر في نسخته الرابعة هذا العام باحتضانه أكثر من 23 حفل غنائي وأكثر من 100 فنانة من تسع دول، تونس والمجر والتشيك وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والسودان ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.



ويحتفل المهرجان هذا العام بمئوية كوكب الشرق أم كلثوم في حفل الافتتاح الأوركسترالي للمطربة مروة ناجي، برفقة أوركسترا "هي الفنون"، أول أوركسترا نسائية بالكامل في مصر بقيادة المايسترو دنيا دغيدي.



ويشهد المهرجان عروضا مصرية استثنائية لكل من الفنانة يسرا الهواري والفنانة يسرا الجندي والمطربة نوران أبو طالب وفرقة ريتمو، إضافة إلى الحفل الغنائي الأول في مصر للمطربة التونسية أماني رياحي التي تتولى مهمة ختام المهرجان 29 سبتمبر.



كما تشهد ليالي النسخة الرابعة من "هي الفنون" عروضا موسيقية دولية، من بينها الإيطالية جولد ماس والفرقة الإسبانية فانيكا وفرقة بارا زميكوفا من التشيك وجاميس من هنغاريا، بجانب جولي أوديل من الولايات المتحدة الأمريكية.



كما يحتضن المهرجان بجانب حفلاته الموسيقية العديد من العروض المسرحية والارتجالية وعروض الرقص المعاصر والندوات الفنية، إضافة إلى النسخة الجديدة من مسابقة "هي الفنون" لتشجيع المواهب النسائية الصاعدة، وتشارك ماجدة رضا، الفائزة بالمسابقة العام الماضي في حفل افتتاح النسخة الحالية مع أوركسترا هي الفنون.



وكشفت نيفين قناوي، مديرة المهرجان، أن فكرة هي الفنون مبنية على تتويج إبداعات المرأة في مجالات الموسيقى والرقص والأفلام والمسرح وإبراز المواهب النسائية الفنية الصاعدة، مضيفة أن النسخة الحالية تعد استثنائية حيث تتزامن مع الاحتفال بمئوية أم كلثوم، بحفل أوركسترالي خاص جدا في افتتاح المهرجان".



وتستمر فعاليات المهرجان على مدار أربعة أيام متتالية بين المقر الرئيسي بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بوسط البلد والمعهد الفرنسي ومسرح الجزويت بالإسكندرية، ويأتي برعاية هئية تنشيط السياحة والمعاهد الثقافية الإيطالية والإسبانية والمجرية وسفارتي ألمانيا والتشيك.