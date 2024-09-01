نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاربعاء.. نادين نجيم ضيفة برنامج "بيت السعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة نادين نسيب نجيم، ضيفة على برنامج بيت السعد، الذي يقدمه الشقيقان عمرو سعد وأحمد سعد، ومن المقرر إذاعتها يوم الأربعاء المقبل على قناة mbc1.

نادين نسيب نجيم في بيت السعد

شاركت صفحات mbc على السوشيال ميديا، برومو حلقة نادين نسيب نجيم في برنامج بيت السعد، تكشف نادين خلال الحلقة مواصفات فتى أحلامها وعدد من آرائها الشخصية والفنية، كما تقدم مشهد تمثيلي مع عمرو سعد.

إطلالة نادين نجيم في برنامج بيت السعد

واختارت نادين نسيب نجيم فستانا ضيقا باللون الأسود بطباعة وردة بيضاء كبيرة بطول الفستان، وقصة صدر على شكل Halterneck، ويصل سعره إلى 144 ألف جنيه، تركت شعرها منسدلا علي كتفيها مع مكياج بسيط ترابي يبرز جمال ملامحها.

موعد عرض حلقة نادين نجيم في برنامج بيت السعد

ومن المقرر إذاعتها يوم الأربعاء المقبل على قناة mbc1 في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تُعاد الحلقة مجددًا يوم السبت المقبل في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تفاصيل بيت السعد

وينتمي برنامج بيت السعد إلى نوعية البرامج الحوارية الترفيهية، ويستضيف من خلاله عمرو سعد وأحمد سعد باقة متنوعة من ألمع نجوم مصر والوطن العربي، ويحرصان على تقديم مشاهد تمثيلية أو أغنية جديدة مع كل ضيف.

ضيوف برنامج بيت السعد

ويُمثل بيت السعد أولى تجارب عمرو وأحمد سعد في تقديم البرامج التلفزيونية سويًا، واستضافا خلال الحلقات حتى الآن عدد كبير من النجوم منهم يسرا، أحمد السقا، محمد هنيدي، أحمد حلمي، أحمد فهمي، إليسا، منة شلبي، مي عمر، وإبراهيم الحجاج.

نادين نسيب نجيم تثير الجدل

سبق، ظهرت نادين نجيم في جلسة تصوير جديدة من داخل حوض استحمام من اللون البينك، ولكنها تعرضت لانتقادات كبيرة من رواد السوشيال ميديا وجمهورها، حيث جاءت التعليقات بطريقة صادمة لنادين، ما جعلها ترد في مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصى على انستجرام، قالت: "إن شاء الله أتصور بالطنجرة شو بدك فيي… انتوا نيتكم عاطلة، إيش بدك فيا أنا يمكن شايفة هيك عدالة وهيك بدي أعبر عن جمالي الشخصي شو تعبك إنتي، هي فين الإيحاءات؟.. واحدة قاعدة تتصور بتقول إن هذا المكياج يضفي نضارة على البشرة، شيء عادي وطبيعي، شوفي أبعد من الصورة والمضمون كتير مهم ومفيد، نضفي ظنونك ونيتك، صفوا النية، معقول أنا طفلة مفهمتش الإيحاءات؟ ولا أنتي اللي بعدتي كتير بمخيلتك".

آخر أعمال نادين نسيب نجيم

وكان اخر اعمال نادين نسيب نجيم هو مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل 2024، والذي عُرض على منصة شاهد وقناة mbc مصر وmbc دراما وmtv اللبنانية، ودارت أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير، حول النقيب سما التي تقدم شخصيتها نادين نجيم، وينقل العمل عودتها من جديد بعد ما تعرضت له في القضية 2020، حيث تعود لعملها من جديد وتواجه تحديات وصعوبات في عملها الأمني، وتصبح حياتها مربوطة بشخصية لؤي الديب.