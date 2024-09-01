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الجوكر يطلق 3 أغنيات من البوم "تلاتيني" وتتصدر تريند يوتيوب

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القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الثلاث أغان الأولي من البوم تلاتيني لمطرب الراب احمد ناصر الشهير ب "جوكر" تريند يوتيوب بمراكز متقدمه مع مرور 3 أيام فقط على إطلاقها.

 

وأطلق جوكر 3 اغنيات من ألبومه تلاتيني، من كلماته وإنتاح بيزمنت هي "شغلة" وتصدرت تريند المركز الثالث علي يوتيوب و"12 سنة راب" وتصدرت المركز الرابع وحصدت " تلاتيني" المركز السادس.


ويضم البوم "تلاتيني" لمطرب الراب جوكر 8 أغنيات من كلماته وتوزيع أحمد ايهاب وإنتاح بيزمنت ومن المقرر ان يطلق يوم الأربعاء القادم اغنيتين من الألبوم الجديد علي ان يطرح ال 3 أغنيات الأخيرة يوم الأربعاء الذي يليه.

 

شغلة 
 

١٢ سنة راب
 

تلاتيني
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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