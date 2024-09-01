الجوكر يطلق 3 أغنيات من البوم "تلاتيني" وتتصدر تريند يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الثلاث أغان الأولي من البوم تلاتيني لمطرب الراب احمد ناصر الشهير ب "جوكر" تريند يوتيوب بمراكز متقدمه مع مرور 3 أيام فقط على إطلاقها.

وأطلق جوكر 3 اغنيات من ألبومه تلاتيني، من كلماته وإنتاح بيزمنت هي "شغلة" وتصدرت تريند المركز الثالث علي يوتيوب و"12 سنة راب" وتصدرت المركز الرابع وحصدت " تلاتيني" المركز السادس.



ويضم البوم "تلاتيني" لمطرب الراب جوكر 8 أغنيات من كلماته وتوزيع أحمد ايهاب وإنتاح بيزمنت ومن المقرر ان يطلق يوم الأربعاء القادم اغنيتين من الألبوم الجديد علي ان يطرح ال 3 أغنيات الأخيرة يوم الأربعاء الذي يليه.

شغلة



١٢ سنة راب



تلاتيني

