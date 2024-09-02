نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول ظهور لشقيق محمد فؤاد بعد وعكته الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنان محمد فؤاد مقطع فيديو مع شقيقه لاول مرة عبد العزيز الذي تعرض لوعكة صحية منذ أسابيع، دخل على إثرها المستشفى وتشاجر فؤاد مع الطبيب.

كتب قائلا:' الحمدلله لله والشكر لله على سلامتك يا حاج عبد العزيز، ربنا يديك الصحة والعافية طول العمر

كشف ياسر الهضيبي، محامي الفنان محمد فؤاد، مستجدات قضية محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس التخصصي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن المتهم الرئيسي في هذه الواقعة ليس الفنان محمد فؤاد ولا الطاقم الطبي بمستشفى عين شمس، ولكن المتهم هو السيستم المنظم لاستقبال حالات الطوارئ في مستشفيات مصر.

وتابع محامي الفنان محمد فؤاد: محمد فؤاد ليس متهم اتهامًا خطيرًا، فالنيابة وجهت له اتهام بإهانة موظف عام بالقول أثناء العمل، وتم إخلاء سبيله من سرايا النيابة بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.

وأكمل ياسر الهضيبي: خروج الفنان محمد فؤاد بكفالة من النيابة العامة، لا تعني أنه غير متهم، فهو مازال متهمًا بقضية إهانة موظف عام، والقضية لسه شغالة».

وأردف محامي محمد فؤاد: «طبيب عين شمس متهم بـ 3 اتهامات واضحة، وهم الإهمال الطبي وعدم تقديم الخدمة لشقيق الفنان محمد فؤاد، إضافة إلى اختطاف هاتف محمد فؤاد بالقوة داخل المستشفى، فضلا عن ركل الفنان بالقدم أثناء الحديث».