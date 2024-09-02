نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رحيم يروج لأحدث أغانيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد رحيم أحدث أغانيه "بنت اللذينة " على شكل مقطع صغير قبل طرحها عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

علق قائلا:" بنت اللذينة.

احتفل الملحن محمد رحيم بتحقيق أغنية "60 دقيقة حياة" التي لحنها للفنانة أصالة نصري، 200 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، بعد مرور تسع سنوات على طرحها، هذا الإنجاز يسلط الضوء على نجاح الأغنية الدائم وانتشارها الواسع بين الجمهور.

نشر محمد رحيم صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X، معلقًا: "على قدر ما اشتغلنا أعمال قليلة أنا وأصالة، لكن بجد استمتعت بالشغل معها وهي فعلًا إنسانة وفنانة استثنائية، أحبها من قلبي وإن شاء الله يتكرر التعاون بيننا. مبروك 200 مليون مشاهدة لـ 60 دقيقة حياة، وكلمات الأغنية لباسم عادل، ومهندس الصوت هاني محروس".