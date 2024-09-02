نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام حجاج تريند جوجل لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ريهام حجاج ترند جوجل وذلك بعدما نشر زوجها محمد حلاوة صور له معها موجها لها رسالة رومانسية.

نشر رجل الأعمال محمد حلاوة صورة جديدة له مع زوجته الفنانة ريهام حجاج عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، حيث ظهرا في الصورة وهما يستمتعان بعطلتهما الصيفية على الشاطئ.

في الصورة، ظهرت ريهام حجاج وهي جالسة على كرسي، بينما يقف خلفها زوجها محمد حلاوة،وعلق حلاوة على الصورة باللغة الإنجليزية قائلًا: "رورو.. ربنا يحفظك".

وفي سياق آخر، تحدثت ريهام حجاج عن الانتقادات التي وُجهت إلى مسلسلها الأخير "صدفة"، الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل خلال برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، قالت ريهام إن شخصية "صدفة" التي جسدتها في المسلسل كانت شخصية غير تقليدية، حيث إنها تعاني من اضطرابات نفسية ولا تنتمي للشخصيات السائدة في المجتمع.