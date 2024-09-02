أنا والقمرات.. محمود عبد المغني ينشر صورة برفقة هؤلاء

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان محمود عبد المغني صورة برفقة النجمة ميرفت أمين وريم البارودي ومنه فضالي من بروفات مسلسل “ جوما” خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

مسلسل جوما، إخراج محمد النقلي، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ويعرض في 15 حلقة.

ومن المقرر أن تبدأ التصوير 15 سبتمبر المقبل، والعمل من تأليف أحمد صبحي ومن إخراج محمد النقلي ويشارك فيه كل من منة فضالي، محمود عبدالمغني وآخرين، ومن إنتاج علي إبراهيم، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

آخر أعماله بـ100 راجل وهو ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج إبرام نشأت، تأليف محمود حمدان، يشارك في بطولته نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبدالمغني، محمد عبدالعظيم، هالة فاخر، إبراهيم السمان، محمد القس.

