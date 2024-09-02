نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشرنوبي: أنا أكتر حد حاسس بأزمة شيرين عبد الوهاب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان محمد الشرنوبي تفاصيل جديدة حول أزمته مع المنتجة سارة الطباخ، حيث حرص "الشرنوبي" على مشاركة جمهوره بفيديو له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" أولًا بخصوص موضوع شيرين أنا مش فارق لي أى حاجة غير إني سمعت صوتك، وأن إحنا كجمهورك مستمتعين بصوتك ويا رب المشكلة اللى بينك وبين روتانا تخلص في أسرع وقت عشان نعرف نسمع صوتك بشكل طبيعى، وتأخدي حقك".

الشرنوبي: أنا أكتر حد حاسس بأزمة شيرين عبد الوهاب



وأضاف:" أكتر حد في الفترة دى حاسس بشيرين هو أنا، لأن بقالي 5 سنين في قضايا ومشاكل مع سارة الطباخ في الشركة اللى كنت ماضي معها، ومن سنتين وكام شهر بالظبط طلع حكم بالقضاء بانتهاء عقدي، وطلعت الشركة تقول لأ، وأنا طلعت أقول آه، لحد ما طلع 3 أحكام تاكدت أن العقد انتهى خلاص ومعنديش أي التزامات بأي شكل، وأكتر حاجة بتثبت أني بشتغل في التمثيل وماضي مع شركة من أهم شركات الوطن العربي وهي شركة مزيكا للمنتج محسن جابر، ودي شركة كبيرة وعندها شؤون قانونية وبتراجع ورق اللى بيشتغل معاهم، فالناس دي اتأكدت أن كل حاجة انتهت وإني معنديش التزامات، لأي شركة تانية ومضينا مع بعض وابتدينا نشتغل".

وتابع:" المشكلة اللى بتواجهنا دلوقتي أن الأغاني بتفضل موجودة على كل المنصات، ولكن في صغرة في يوتيوب مش عارفين، نتعامل معاها وهي لما بنزل فيديو على يوتيوب، بيتحجب واليوتيوب بيدي مهلة للي عمل طلب إلغاء الأغنية 6 أيام عشان يرفع قضية ولو رفع قضية بندخل في سنة".