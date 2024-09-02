أمير كرارة يغيب عن دراما رمضان 2025..لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان أمير كرارة في تصريحات صحفية عن غيابه عن دراما رمضان 2025، وقد كشف سبب غيابه عن تواجده في السباق الرمضاني المقبل لعام 2025 قائلًا: "قررت عدم المشاركة في موسم دراما رمضان 2025، نظرًا لانشغالي بعدة أعمال، منها فيلم "الشاطر" الذي سيبدأ تصويره في 15 سبتمبر القادم، بالإضافة إلى مسلسلي الجديد "أعراض انسحاب"، والذي سيكون أول تجربة لي في دراما المنصات".

تفاصيل مسلسل "أعراض انسحاب"

تعاقد الفنان أمير كرارة على بطولة مسلسل تحت عنوان “ أعراض انسحاب” من إخراج بيتر ميمي ويتكون العمل من ٨ حلقات ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة.



تفاصيل فيلم "الشاطر" لـ أمير كرارة

تعاقد الفنان أمير كرارة علي عمل سينمائي جديد من إخراج معتز التوني، يبدأ الشهر المقبل تصوير العمل، ويواصل صناعه في الفترة الحالية ترشيح النجوم المشاركين في البطولة بجوار كرارة.

وقال معتز التوني: لدي حاليًا فيلم جديد مع أمير كرارة من نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية كذلك، وأرى أن صعوبته أنك محتاج تضحك بالأكشن وتفكر في مواقف تضحك بيها وأنك توظف الإثنين مع بعض.



آخر أعمال الفنان أمير كرارة

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة هي مسلسل "بيت الرفاعي" الذي شارك به في السباق الرمضاني العام الماضي، وقد حقق مسلسل "بيت الرفاعي" للنجم أمير كرارة في الموسم الرمضاني الماضي 2024 نسب عالية من المشاهدة يوميًا وتصدر التريند طوال الشهر، واستطاع أن يحقق نجاحًا ملحوظًا وردود فعل إيجابية خلال الماراثون الرمضاني، وتفاعل الجمهور بشكل كبير.



تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي وبه الغموض والاحداث الغير متوقعة، قصته تدور حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا حول "ياسين" ويجسده أمير كرارة، و"فاروق" احمد رزق.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي



مسلسل بيت الرفاعي من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.