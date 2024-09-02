نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيهان الشماشرجى تكشف عن تفاصيل شخصيتها مسلسل السرب مع خالد النبوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة جيهان الشماشرجى خلال تصريحات إذاعية عن تفاصيل أحدث أعمالها الجديدة .

وقالت :"المسلسل اسمه السراب، وهيكون مفاجأة لكل اللى ها يشوفوني فيه لأن دورى بعيد تمامًا عن كل اللى عملته قبل كده".



وأضافت : "الدور عبارة عن نكد في نكد وبعيدًا عن كل اللذاذة اللى قدمتها في الأدوار اللى فاتت الدور كله نكد وملىء بمشاعر مختلفة".

ومن جانبه، تحل الفنانة جيهان الشماشرجي ضيفة على برنامج الراديو بيضحك عبر إذاعة الراديو 9090 اليوم الخميس في تمام الساعة 5 مساء، وهي الحلقة التي تتطرق فيها إلي كواليس أعمالها خلال الفترة الأخيرة إذ شاركت بـ 3 أعمال على صعيد الدراما في رمضان الماضى، أبرزهم مسلسل الحشاشين و كامل العدد، ومسلسل جودر.



آخر أعمال جيهان الشماشرجى



والجدير بالذكر آخر أعمال جيهان الشماشرجى فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي ، وقُدم الفيلم بمعالجة فنية جديدة ومُعاصرة لرواية الأديب إحسان عبدالقدوس.

