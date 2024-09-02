نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة... نجل محمد ثروت يهنئ والده بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص المخرج أحمد ثروت على تهنئة والده الفنان محمد ثروت بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشر أحمد صوره تجمعه بعروسة ووالده محمد ثروت في حفل زفافه من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”،

وأرفق بالصورة تعليقا قال فيه : "اللي مريت بيه ف حياتي في ناس شايفاه أنه عمل بطولي بعزيمة قوية مني وقبله طبعاً توفيق من ربنا، لكن لا هو وراه أب عظيم كل شغله الشاغل أنه يوصلك بر الأمان بحب، من أول صحتك، تعليمك وكمان جوازك".

وأضاف : "دي مش مجرد صورة حلوة.. دي صورة بتلخص دورك في حياة كل واحد في عيلتنا (صمام الأمان) اللي بيجد متعته في مساعدة اللي حواليه بحب لدرجة إنك ممكن تنسى نفسك.. اتعلمت منك كتير ويارب اعرف اتعلم منك أكون حتى ربع عظمتك.. على عكس الناس ما بتقول، أنا هقول "سأعيش في جلباب أبي".

وتابع : "كل سنة وأنت طيب يا أحلى وأجدع صاحب وأب في الدنيا وربنا يديك الصحة وطولة العمر وتفضل منور حياتنا ودايما أنت بطل قصة كل واحد فينا. "

تعليقات الجمهور على منشور أحمد ثروت



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات كل عام وهو بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، عيد ميلاد سعيد، ربنا يخليكو لبعض، وغيرها من التعليقات.