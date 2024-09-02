نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبدأ بـ 295 ريالا.. تعرف علي أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب تامر عاشور لإقامة حفل غنائي في جدة، المملكة العربية السعودية، يوم 6 سبتمبر على مسرح عبادي الجوهر، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا كبيرًا.

وأعلنت الشركة المنظمة أن أسعار التذاكر تبدأ من 295 ريالا سعوديا.

سيقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة مثل "عيشت معاك حكايات"، "أنا راجع"، و"تيجي نتراهن".

على صعيد آخر، طرح تامر عاشور أغنيته الجديدة "وداع وداع" على منصات الموسيقى ويوتيوب، وأحتلت الأغنية الآن التريند الثاني عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو مليون و300 ألف مشاهدة.

وأغنية "وداع وداع" هي من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر: صقر.

وتقول كلمات الأغنية: "جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك وداع وداع وداع مش فاضيلك انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب".