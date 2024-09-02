نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارول سماحة تطرح أغنية “بقيت أسد ” بتوقيع أحمد المالكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تنتظر كارول سماحه طرح ألبوم غنائي جديد بعنوان مختلفة ويضم عدد من الأغاني منهم أغنية "بقيت أسد " وهى بتوقيع أحمد المالكي ألحان بلال سرور وتوزيع تميم.



تصريحات كارول سماحه



كشفت الفنانة كارول سماحة، عن تفاصيل تعرضها للتحرش مرتين إحداهما في عمر السابعة والأخرى في عامها الحادي عشر مشيرة إلى أنها لم تكن تفهم في البداية.

وصرحت كارول في برنامج تليفزيوني قائلة: “في المرة الثانية تفهمت الأمر وكان الشخص قريب من عائلتي وهددته بفضح أمره”.



إنتقادات لكارول سماحة



تعرضت النجمة كارول سماحة، مؤخرا لمجموعة انتقادات لاذعة فور نشرها بوستر أغنية نسخة منى عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، لتخرج كارول عن صمتها وتكشف عن حقيقة هذا الأمر.

وقالت سماحة، خلال لقائها ببرنامج ET بالعربي: "بالنسبة أغنية نسخة مني أنا بحكي عن واحد صرت أنا وياه روح واحدة مش معقولة هنكون بعاد بالبوستر.. وبروح للآخر بأي عمل إن كان بالبوستر أو بشعوري، ده بالنسبة لي إني بقدم عملي كممثلة".

آخر أعمال كارول سماحه



والجدير بالذكر ان آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة" والتى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.

كلمات الأغنية

خدنا الأجازة وخلاص

ننسى الضغوط دي يا ناس

وضبنا شنطتنا اهو وكله جاهز تمام

قعدتنا اخر مزاج

ضحك وهزار واندماج

لمة وسهر فيلم حلو ومحدش ينام

اه لالالاا تعبنا كتير أخيرا خدنا أجازة

اه لالالا مفيش تليفون نرد عليه

اه لالالا حلو التغيير وهمنا مالهوش عازة

اه لالالا نروّق يوم هيحصل ايه

بتروح وتيجي الفلوس

بس اللي باقي النفوس

دي الرحلة بالناس وبالناس بنقدر نعيش

ها احنا ايه ف جيبنا كام

هنعيش اللحظة وتمام

مش فارقة عادي احنا بنعيشها لو كان مفيش

كلمات اجازة كارول سماحة