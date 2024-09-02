نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يشارك جمهوره صورا من حفله الأخير في بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشر تامر عاشور من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة صور من حفل بورسعيد معلقًا :"اتبسط جدًا جدًا مع أهل بور سعيد وبشكر العدد الكبير اللي كان موجود كان يوم حلو ".



آخر أعمال تامر عاشور

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور أغنية وداع وداع ، وهي من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر: صقر، وتحتل الأغنية الآن التريند عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو مليون و300 ألف مشاهدة.



كلمات أغنية وداع وداع



جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك

أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب