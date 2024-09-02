نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوبر ستار مصري..الراديو البرازيلى يقدم عرضًا تاريخيًا لمسيرة عمرو دياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خصص برنامج Kalimba المتخصص في الموسيقى الأفريقية على راديو Câmara البرازيلي حلقة مدتها ساعة للهضبة عمرو دياب تحت عنوان "السوبر ستار المصري عمرو دياب".

تفاصيل الحلقة

وعرضت الحلقة عرض تاريخي لمسيرة عمرو دياب وأشارت إلى أنه النجم الأبرز في مصر المتخصص في الموسيقى الأفريقية على راديو Câmara البرازيلي حلقة مدتها ساعة، وتم استعراض تاريخه في إصدار ألبوم جديد كل عام، وأغانيه التي تتنوع بين العاطفية والوطنية، بالإضافة إلى مشاركاته في الحملات الإعلانية والأفلام.



وتم الإشارة إلى نشأته في بورسعيد، وعمل والده في قناة السويس، ودراسته للموسيقى في أكاديمية الفنون، وبداية مشواره الفني بألبومه الأول "يا طريق" عام 1983، والنجاحات المتتالية التي حققها منذ ذلك الحين والتي كان لها صدى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ليست المرة الأولى لراديو البرازيل في التحدث عن عمرو دياب



لم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها راديو برازيلي عن عمرو دياب، سبق وتحدث راديو CBN البرازيلي حلقة الصيف الماضي عن عمرو دياب بعنوان "مصر وموسيقى البحر المتوسط لعمرو دياب" في برنامج Sala de Música.

آخر أعمال عمرو دياب



يذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح مؤخرًا ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.



كلمات أغنية الطعامة

نفسي تعرف الغلاوة ديا

مانا حياتي لاقيتها بتصفصف

على حبيبي وروحي وعينيا

أموت أموت أنا في الطعامه ديا

في حاجه بينا حلوة بتريح

في المقابلة باينة اهي عليا

عايز افسر تاني وأوضح

ده انت عامل حالة مزاجية

أموت أموت أنا في الطعامه ديا

على شفايفك سيل عسل نقط

لون عيونك جه وقضى عليا

ماهو طبيعي لو الشجر سَقط

ع الخد تفاح دي جاذبية

أموت أموت أنا في الطعامه ديا.