نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 3 سنوات.. حكاية "لا سحر ولا شعوذة" من حلوة الدنيا سكر تتصدر قائمة watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت حكاية "لا سحر ولا شعوذة" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it وذلك بعد عرض المسلسل منذ ثلاث سنوات.



أحداث مسلسل حلوة الدنيا سكر



تدور أحداثه فى 40 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويقدم البطولة في الحكايات أمام هنا الزاهد كلا من محمد الكيلاني ومحمود عبدالمغني ومحمد الشرنوبى، وأحمد سلطان، وآخرون.



فريق عمل مسلسل حلوة الدنيا سكر



المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، أحمد حسن، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج k media كريم أبوزكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



أعمال تنتظرها هنا الزاهد



تنتظر هنا الزاهد فيلم ري ستارت مع تامر حسني، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم "بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

فريق عمل فيلم ري ستارت



يشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال هنا الزاهد





وكان آخر أعمال هنا الزاهد كان فيلم " فاصل من اللحظات اللذيذة"، تدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى، وهو من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومى فؤاد والطفل جان رامز ومجموعة من الفنانين.

قصة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"





ودارت أحداثه في إطار فانتازي كوميدي، وجسدت هنا الزاهد شخصيتين كل منهما تعيش في عالم مختلف، وهي ربة منزل وزوجة هشام ماجد، الذي قدم هو الآخر شخصيتين.