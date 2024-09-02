ستيفاني عطالله تكشف عن موعد زفافها

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله، خلال تصريحات تلفزيونية عن موعد حفل زفافها، وقالت إن موعد حفل زفافها سيكون قريبًا، مؤكدة أنها لم تضع خططًا مستقبلية لهذا الموضوع الذي تتركه لوقته".



ستيفاني عطالله تكشف عن شخصيتها في المرأة



وأضافت: "أجسد شخصية مختلفة وفريدة من نوعها، أظهر بصورة المرأة الشريرة التي تفوق شخصية فاي في مسلسل كريستال، هذا العمل يتضمن كثيرًا من الحب والكره".



تفاصيل مسلسل امرأة



وتدور حول امرأة تُدعى بهار -أوزجي أوزبرنجي- تقع في حب رجل وتتزوجه وتنجب منه طفلين، لكن فجأة يختفي الزوج في ظروف غامضة، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب، قبل أن يعود الزوج للظهور لاحقًا، وتنكشف الكثير من الأسرار والتفاصيل حول أسباب اختفائه بهذه الطريقة، ومن المقرر أن يعرض المسلسل خلال خريف 2024، وهو مكون من 90 حلقة.

ويشارك في مسلسل امرأة من بطولة نيقولا معوض، مرام علي، ستيفاني عطا الله، طوني خليفة وعدد من النجوم.

آخر أعمال ستيفاني عطالله

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ستيفاني عطا الله مسلسل كريستال، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.