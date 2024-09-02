نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية ريم البارودي في "جوبا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة ريم البارودي لخوض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "جوبا"



ومن المقرر أن تجسد ريم البارودي ضمن الأحداث سوف تظهر في دور ابنة ميرفت أمين، وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات، ومع تتابع الأحداث يقعا في العديد من المشكلات، ويعرض العمل في 15 حلقة.



تفاصيل مسلسل جوبا

مسلسل جوبا بطولة ميرفت أمين، ريم البارودي، محمود عبد المغني، منة فضالي، فراس سعيد، محمد مهران وآخرين، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، ومن المفترض أن تعلن الشركة المنتجة عن بداية التصوير خلال الأسابيع القادمة.

آخر أعمال ريم البارودي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال ريم البارودي حدوتة بنات السباعي، من مسلسل حد فاصل وكان من تأليف محمد إبراهيم وإخراج تامر حمزة، كما عُرض لها مؤخرًا مسلسل نقل عام، بطولة محمود حميدة وكان من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب وشارك في العمل كل من دينا، سميحة أيوب، محمد محمود عبدالعزيز