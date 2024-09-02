نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتاج فيلم وثائقي احتفاءً بمئوية ميلاد فؤاد المهندس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في سبتمبر من هذا العام 2024، بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد الفنان المصري الكبير فؤاد المهندس، أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاج فيلم وثائقي مخصص لتخليد ذكراه.

الفيلم، الذي يحمل عنوان "فؤاد المهندس"، سيُعرض قريبًا على شاشة قناة "الوثائقية"، في خطوة تهدف إلى استعراض مسيرته الفنية المميزة والاحتفاء بإرثه الكبير.

سرد حياة الفنان من النشأة إلى النجومية

يقدم الفيلم الوثائقي نظرة شاملة على حياة فؤاد المهندس، بداية من نشأته في عشرينيات القرن الماضي، ومرورًا بخطواته الفنية الأولى التي شكلت مسيرته.

الفيلم يروي بالتفصيل قصة ميلاده وتفاصيل نشأته في حي العباسية، حيث ترعرع في أسرة ثقافية، يسلط الضوء أيضًا على لقائه الأول مع الفنان الكبير نجيب الريحاني، الذي كان له دور كبير في تشكيل بداياته الفنية، ويكشف عن تفاصيل هذه اللحظة المهمة في مسيرته.

محطات فنية بارزة على مدار العقود

الفيلم الوثائقي يستعرض أبرز محطات حياة فؤاد المهندس المهنية، من بداياته في الإذاعة المصرية إلى أدواره البارزة في السينما والتليفزيون، وكذلك نجاحاته الكبيرة على خشبة المسرح المصري. يتميز الفيلم بتقديم مشوار "المهندس" عبر مراحل زمنية متعددة، مع تقديم مشاهد أرشيفية نادرة تسلط الضوء على جوانب مختلفة من حياته الفنية.

مشاركة فنانين وشخصيات عامة

يتميز الفيلم الوثائقي بإشراك بعض الفنانين الذين رافقوا فؤاد المهندس في رحلته الفنية، إضافة إلى شهادات من شخصيات عامة وإذاعيين وكتاب، مما يضفي بُعدًا إضافيًا على التوثيق.

هذه المشاركات تسهم في تقديم صورة متكاملة وشاملة عن مسيرته وتسلط الضوء على تأثيره الكبير في المجال الفني.

عملاق الكوميديا العربية

يُعتبر فؤاد المهندس واحدًا من أبرز فناني الكوميديا في العالم العربي، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة، وأشتهر بشكل خاص بالتعاون مع زوجته السابقة شويكار، حيث شكلا ثنائيًا فنيًا بارزًا أثار إعجاب الجمهور. وُلد المهندس في 6 سبتمبر عام 1924، في حي العباسية بالقاهرة، لأسرة مكونة من أب وأم وأربعة أبناء.

نشأ في مدارس العزب التركية، التي كان لها دور كبير في تكوين شخصيته الفنية.

كان والد المهندس، زكي محمد المهندس، عالم لغوي بارز، وقد أثر بشكل كبير في حياة ابنه. تعلم فؤاد على يديه إتقان اللغة العربية، وكان والداه داعمين كبيرين لموهبته.

بعد التحاقه بكلية التجارة، انضم المهندس إلى فريق التمثيل بالجامعة، حيث شاهد الفنان نجيب الريحاني وأُعجب بأدائه في مسرحية "الدنيا على كف عفريت".

انضم إلى فرقة الريحاني المسرحية، ورغم قلة الدعم الذي تلقاه من الريحاني نفسه، فإن المهندس واصل تطوير مهاراته الفنية.

بعد وفاة الريحاني، انضم فؤاد المهندس إلى فرقة "ساعة لقلبك" منذ تأسيسها في مطلع الخمسينات، لتكون هذه الفترة بداية حقيقية لمسيرته الفنية المتألقة.