نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل عمر أفندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل عمر أفندي، والذي يذاع من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، ومن المقرر أن تذاع الحلقة الأخيرة من المسلسل يوم الخميس المقبل 5 سبتمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على شاشة قناة ON، بينما تعرض في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة ON دراما.

موعد عرض مسلسل عمر أفندي الحلقة الأخيرة



ومن المقرر أنَّ تعاد الحلقة الأخيرة من مسلسل عمر أفندي في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة 6 سبتمبر على ON، بجانب إعادة ثانية في الـ 12:30 ظهرًا، أما الإعادة على قناة ON دراما تكون في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وإعادة ثانية في الـ 5 عصرًا.

أبطال مسلسل عمر أفندي

المسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد حاتم، وآية سماحة، ومصطفى أبو سريع، ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، ورانيا يوسف وأحمد سلطان.



أحداث مسلسل عمر أفندي

تدور أحداث مسلسل عمر أفندي في 15 حلقة، حول رجل يعاني من مشاكل في حياته العائلية، وعن طريق المصادفة يجد سرداب في منزله يستطيع إعادته بالزمن إلى عام 1943، ليجد نفسه يعيش حياة مزدوجة.

