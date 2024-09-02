في ذكرى وفاة المخرج علي عبدالخالق.. تعرف على أبرز أعماله الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى وفاة المخرج علي عبدالخالق، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2022، وقام بتقديم الكثير من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني، حيث تتميز أعماله بالواقعية والتشويق، الذي تجذب المشاهد لمتابعة العمل حتى النهاية، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز أعمال المخرج الراحل على عبدالخالق.

نبذة عن علي عبدالخالق

ولد علي عبدالخالق في 9 يونيو 1944، بالقاهرة، ودرس في المعهد العالي للسينما قسم إخراج، وعقب تخرجه من المعهد عام 1966 عمل مساعدا لفترة ثم اتجه إلى إخراج الأفلام التسجيلية، ومن أشهر هذه الأفلام فيلمه التسجيلي "أنشودة الوداع" الذي حصل على العديد من الجوائز الدولية من مهرجانات الأفلام التسجيلية والقصيرة.

أبرز أعمال علي عبدالخالق في السينما

وقدم العديد من الأعمال الفنية في السينما، ومن أبرز هذه الأعمال:العار، الوحل، بئر الخيانة، جري الوحوش، شادر السمك، الحب وحده لا يكفي، مسافر بلا طريق، البيضة والحجر، وغيرهم.

أبرز أعمال علي عبدالخالق في الدراما

وقدم العديد من الأعمال الفنية في الدراما، أبرزها:نجمة الجماهير، أحلامنا الحلوة، أصحاب المقام الرفيع، أولاد عزام، البوابة الثانية.