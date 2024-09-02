نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حماقي يستعد لتصوير فيديو كليب في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان محمد حماقي لتصوير إحدى أغنيات ألبومه الجديد "هو الأساس" بطريقة الفيديو كليب في السعودية.

وأوضح حماقي في تصريحات تلفزيونية خلال حفله الأخير في السعودية أنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن الأغنية التي سيتم تصويرها، حيث يترقب طرح جميع أغاني الألبوم قبل أن يحدد الأغنية التي ستظهر في الكليب.

تفاصيل الحفل وأداء حماقي

وفي سياق آخر، أحيا محمد حماقي حفلًا غنائيًا ضخمًا في الرياض ضمن فعاليات جولة المملكة التي تقام على هامش كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

خلال الحفل، قدم حماقي مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "هو الأساس"، وأدى أيضًا أغنية جديدة بعنوان "لانج" التي طرحها لأول مرة على موقع يوتيوب.

أسعار التذاكر وتفاصيل جديدة

وتراوحت أسعار تذاكر حفل محمد حماقي في الرياض بين 250 و450 ريالًا سعوديًا، وفي نهاية يوليو الماضي، أعلن حماقي عبر حسابه على "إنستجرام" عن طرح أغنيته الجديدة "يا شاغل عيون الناس" على يوتيوب ضمن ألبوم "هو الأساس"، مشيرًا إلى أنها متاحة الآن على يوتيوب ومنصات الموسيقى.

إعلانات جديدة للألبوم

كما كشف حماقي عبر حسابه على "إنستجرام" عن طرح ثلاث أغنيات جديدة من ألبومه "هو الأساس" هذا الأسبوع، والتي تشمل "صدمة"، و"شاغل عيون الناس"، و"بناقص"، وذلك يوم الأربعاء الساعة 6 مساءً على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.