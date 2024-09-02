نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. أمير شاهين يتلقى عزاء والد زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد أسرة اللواء الراحل مصطفى جاب الله غازي، والد زوجة الفنان أمير شاهين والمنتج أحمد عبد الحميد، لاستقبال مراسم العزاء يوم الخميس المقبل في مسجد الشرطة.

يأتي هذا في وقت حزين على الأسرة بعد رحيل اللواء الذي كان له دور بارز في حياتهم.

إعلان أمير شاهين عن وفاة حماه

أعلن الفنان أمير شاهين عن وفاة والد زوجته عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر رسالة عبر فيها عن حزنه العميق، قال شاهين في منشوره: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله حمايا العزيز والد زوجتي اللواء أركان حرب مصطفى جاب الله، أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة".

وقد تفاعل العديد من نجوم الفن مع المنشور مقدّمين تعازيهم ومواساتهم للفنان أمير شاهين.

تفاعل الوسط الفني

بعد إعلان أمير شاهين عن وفاة حماه، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي موجة من التعازي والتعليقات الحزينة من قبل زملاء شاهين في الوسط الفني، الذين عبروا عن أسفهم ومواساتهم له ولعائلته.

أحدث أعمال أمير شاهين

والجدير بالذكر أن أحدث أعمال أمير شاهين هو فيلم "مستر إكس" الذي تم عرضه في دور السينما العام الماضي. يتناول الفيلم قصة رجل يعاني من عقدة نفسية قديمة ويؤسس منظمة سرية تهدف إلى دفع الرجال للطلاق. لكن تتغير مجريات القصة عندما يقع في حب محامية، مما يعقد الأمور ويجعله يسعى لحمايتها من المخاطر التي تحيط به.

تفاصيل الفيلم

شارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم مثل أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، محمد أنور، بيومي فؤاد، وأمير شاهين نفسه. الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب، ولاقى اهتمامًا من الجمهور والنقاد على حد سواء.