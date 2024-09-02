نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصوير مسلسل "إش أش" واحتفالات خلف الكواليس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل فريق عمل مسلسل "إش أش" تصوير مشاهد العمل، حيث ظهرت الفنانة انتصار خلف الكواليس وهي تؤدي وصلة رقص مع أبطال المسلسل. وفي الجانب الآخر، احتفلت الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي بإنهاء تصوير نحو 70% من أحداث العمل.

أدوار الممثلين والمشاركين في المسلسل

يشارك الفنان إدوارد في المسلسل بدور والد مي عمر، حيث يلعب شخصية "هلال" الذي يتعرض للعديد من المشاكل بسبب الخلافات التي تواجهها ابنته مع شخصية ماجد المصري. ويشارك في بطولة العمل إلى جانب مي عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا، وآخرون. المسلسل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، ومن إخراج محمد سامي.

نجاح مسلسل "نعمة الأفوكاتو" ونفي الشائعات عن جزء ثانٍ

حققت الفنانة مي عمر نجاحًا كبيرًا بمسلسلها الأخير "نعمة الأفوكاتو"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، حيث دارت أحداثه حول شخصية المحامية "نعمة أبو علب"، التي تتمتع بذكاء حاد يمكّنها من معرفة كيفية الفوز بالقضية بمجرد النظر إليها. تبدأ المحامية نعمة رحلة الانتقام من زوجها، الذي قام بدوره أحمد زاهر، بعد خيانته لها. أكدت مي عمر أن العمل لن يكون له جزء ثانٍ، كما انتشرت الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب انتهاء عرض المسلسل.