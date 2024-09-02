نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولا تنسوا الفضل بينكم.. محمد سامي يوجه رسالة شكر لتامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه محمد سامي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام رسالة شكر لتامر حسني بأنه له الفضل في نجاحه وبداية مشواره ونشر صورة برفقة تامر حسني.



وعلق على الصورة:وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وأنا قاعد إمبارح في التصوير افتكرت الرحلة والشقي والتعب من أول عمل لحد العمل اللي بصوره دلوقتي وافتكرت صعوبة الحصول علي فرصة عشان الواحد يثبت نفسة ويحقق أحلامه".



واستكمل:" فطبعا افتكرت أخويا وصاحبي الجدع الطيب الخلوق اللي دعمني من أول لحظة وكان سبب في اللي أنا فيه دلوقتي، تامر قدملي كل الدعم والحب والامكانيات اللي خلتني اثبت نفسي وبالذات في وقت كان صعب الشباب ياخد في الدرامة فرصة بحجم مسلسل آدم".



وأضاف:"فاكر اني الكل كان رافض اني اخد الفرصة دي ومستكبرينها عليا الا هو وقف في ظهري كأنه بيحارب لأخوه وبصلي مرة والظروف كلها ضدي وكنت حاسس وانا بحضر انهم هيجيبو حد غيري وقاللي ده مسلسلك وهتعمله وهتنجح وهتنجحنا معاك، حتي طريقته المتواضعة وهو بيقوللي مسلسلك كأني عامل تسع مسلسلات قبله تحسس الواحد بنفسه وأهميته ".

واختتم:" أشهد أمام الله إنك طول عمرك متواضع ومؤدب وتطلب الحاجة باحترام، ومع الكرو محترم وعشان كدة كلنا روحنا فيك، بحبك يا صاحبي وتستاهل كل حاجة حلوة يا أجمل قلب، ويا رب يرزق كل الناس باللي يساعدهم علي تحقيق أحلامهم زي ما رزقني بتامر حسني".

مسلسل "إش إش" في رمضان 2025



يستعد الثنائي محمد سامي ومي عمر لطرح أحدث أعمالهما، وهو مسلسل "إش إش" الذي سيتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان المقبل 2025، وتؤدي مي عمر دور راقصة في هذا المسلسل المكون من 30 حلقة. ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بفضل مشاركة عدد من النجوم البارزين مثل ماجد المصري، طارق النهري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، ومحمد الشرنوبي. ويبدأ تصوير حلقات المسلسل قريبًا استعدادًا لطرحه في الموسم الرمضاني المقبل.