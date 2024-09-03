نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني وأحمد عز يتنافسان على فيلم رأس السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض كلًا من النجم تامر حسني والنجم أحمد عز سباق أفلام موسم رأس السنة وذلك بأفلامهم الجديدة (فرقة الموت، ريستارت).

وسيشهد موسم أفلام عيد رأس السنة منافسة قوية لأنهم نجوم كبار وهذا سيجذب الجمهور لمشاهدة أحدث أعمالهم السينمائية ومن المتوقع أن يحققوا إيرادات عالية عبر شباك التذاكر.



تفاصيل فيلم "ريستارت" لـ تامر حسني

فيلم "ريستارت" هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.



ويشارك في بطولة فيلم "ريستارت" كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



تفاصيل فيلم "فرقة الموت" لـ أحمد عز

ويشارك في فرقة الموت بجانب أحمد عز، كل من: آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، أمينة خليل، خالد كمال، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، محمد عبد العظيم، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ: صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.



وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والإثارة والتشويق، تدور أحداث الفيلم حول الضابط عمر، الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.

آخر أعمال الفنان أحمد عز

تدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرق مختلفة، وفي أحد الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق.. القاضية" عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، رازن مغربي، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، نوران ماجد، وضيوف الشرف بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، من إخراج طارق العريان، للمنتج موسى عيسى. وغيرهم من الفنانين كضيوف شرف وأبرزهم إياد نصار وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

آخر أعمال الفنان تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.