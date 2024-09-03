تعرف على تفاصيل حفل تامر عاشور في جدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الشركة المنتجة لحفل تامر عاشور عن تفاصيله، حيث سيقام في المملكة العربية السعودية، ضمن موسم حفلات صيف 2024.

حيث حرصت الصفحة الرسمية للشركة على نشر برومو ترويجيا لحفل غنائي لـ تامر عاشور في جدة يوم 6 سبتمبر المقبل من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

آخر أعمال تامر عاشور

والجدير بالذكر آخر أعمال تامر عاشور أغنية وداع وداع، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



وأغنية “وداع وداع” من كلمات محمد خشم، وألحان مصطفى إبراهيم الذى يعد التعاون الأول بينه وبين الفنان تامر عاشور، وتوزيع عمرو الخضري.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

جاي بعد ما شوفت غيرك

قال بتندم عاللي فات

جاي بتفتح صفحة دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيرة

مش هنحيي في اللي مات

وداع وداع مش فاضيلك

أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

أصله مش خدام جنابك

سلام سلام واستابينا

خلاص مفيش كلام ما علينا

قولي طب إيه اللي جابك

أوعى تضمن يوم ولائي

لحد قلبه في مرة ساب

كنت عارفك يوم هترجع

آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه

كان كفاية عليه الغياب

