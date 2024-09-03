تعرف على تفاصيل "فاروق فوق الجميع" لـ هشام إسماعيل



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان هشام إسماعيل عن قصة كتبها قبل سنوات تحكي عن شاب زملكاوي متعصب يقرر السفر عبر الزمن ليعرف مشكلة النادي وسبب حالة التخبط وعدم الاستقرار التي يعيشها، من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وحصل هشام على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية عام 2021، وبدأ في نشر أجزاء منها ليشوق الجمهور لها، بعنوان "فاروق فوق الجميع".

وأضاف:"في البداية نتعرف على الشاب "جاسر" ويقول هشام إسماعيل: "هى حكاية صديق عزيز عرفته منذ زمن وافترق كل منا بسبب ظروف العمل والحياة لكن أخباره تصلنى دائما أو بحكم الصداقة أحب أن أعرف أين هو وماذا يفعل".

وتابع: "اسمه "جاسر الجزار " زملكاوى متعصب جدا يدير ويملك شركة سياحة متوارثة عن الأسرة من السبعينيات.. فى لحظة ضيق معتادة وبعد بحث طويل يصل جاسر إلى أن التخبط وعدم الاستقرار الذى يعيشه دائما ناديه المفضل يعود إلى سبب واحد فقط.. وهذا السبب هو تسمية النادى قديما باسم "نادى فاروق" فيقرر قرارا غريبا جامحا وهو السفر عبر الزمن ليلتقى الملك فاروق نفسه ويقنعه بعدم إطلاق اسم جلالته على النادى".

وفي الحلقات المتتالية التي ينشرها هشام إسماعيل يكشف عن أجزاء من الحكاية ويقف عن نهايات مشوقة ليزيد من حماس الجمهور لمتابعة القصة، وينشر معها صورا للملك فاروق.



آخر أعمال هشام إسماعيل



والجدير بالذكر آخر أعمال هشام إسماعيل مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عن رواية للأديب إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية لمدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

مسلسل "لانش بوكس" سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج S Productions (سالي والي). ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، وغيرهم.

مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن مع أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

ومسلسل "صدفة" من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وعصام السقا، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وميار الغيطى، وفراس سعيد، نور إيهاب، ورشدي الشامي، ورباب ممتاز ومن إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أيمن سلامة.